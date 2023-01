CALCIO A 5 Fc Raimond - Polisportiva Porto Salvo 10-1

1 1 fc raimond-p.porto salvo 25012023Vittoria roboante per i ragazzi di mister Raimondo Cacciola, che battono i gioiesi della Polisportiva Porto Salvo. La fase di studio finisce al 2', con due occasioni per Zagari respinte da Bagalà. Ancora Zagari bel assistito da Triulcio, il tiro è centrale. Al 7' la sblocca Guglielmo, lasciato solo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo un tiro di Madaffari, Guglielmo si libera al tiro e raddoppia. L. Cotroneo serve Zagari che fa un bellissimo tiro sul secondo palo, ma c'è la risposta super da parte di Bagalà, che gli nega la gioia del gol, magari si riscatta poco dopo col gol del 3-0.

Al 21' è L. Cotroneo a provarci, ma c'è la respinta in corner. Sui suoi sviluppi, Zagari realizza la sua personale doppietta. Sul finire di prima frazione, Triulcio prova il tiro, Macrì lo devia sottoporta ma non centra il bersaglio grosso. Bagalà si esibisce nuovamente in una gran parata su L. Cotroneo, chiudendo il primo tempo. Nel secondo gli gioiesi partono forte, ma è Zagari, con una gran giocata, a impegnare Bagalà. Bel dribbling di Saverino nello stretto, ma davanti a Ramondino tira fuori. Il dribbling con marcatura riesce invece a L. Cotroneo, che realizza quindi il gol della manita. Gioffrè realizza il sesto, ben imbeccato da De Maio. 2 giri di orologio dopo, lo stesso Gioffrè è abile a raccogliere la respinta sul tiro di F. Cotroneo e mettere la palla alle spalle dell'incolpevole Bagalà. Gran tiro di F. Cotroneo, Bagalà para. Sul capovolgimento di fronte, arriva il punto della bandiera per gli gioiesi a firma di Alampi. Subito dopo, Caruso sigla l'ottavo gol con un bel diagonale che beffa l'estremo difensore gioiese. Dopo un'azione insistita c'è il tiro di S. Palumbo, ma Ramondino risponde presente. Macrì si toglie la soddisfazione, assistito da De Maio, di realizzare il nono. C'è gioia anche per Andiloro, che mette in rete il decimo dopo la punizione di Macrì.

Fc Raimond: Ramondino, Triulcio, Zagari, S. Cotroneo, Gioffrè, Lopresto, Guglielmo, L. Cotroneo, Macrì, De Maio, Caruso, Andiloro. All: R. Cacciola

Polisportiva Porto Salvo: Morogallo, Bagalà, Bottari, Alampi, Gallizzi, S. Palumbo, De Bello, R. Palumbo, Florio, De Gennaro, Saverino, Modaffari. All: S. De Maio.

Arbitro: Calabrese di Reggio Calabria

Marcatori: 7' e 13' Guglielmo, 14' e 21' Zagari, 36' L. Cotroneo, 39' e 41'Gioffrè, 48' Alampi, 49' Caruso, 54' Macrì, 56' Andiloro.

Vincenzo Laurendi