Campionati invernali salvamento lifesaving: ottimi risultati per la Blu Team Nuoto

villa - corallo Si sono conclusi i Campionati Invernali di Nuoto per Salvamento Lifesaving, che hanno visto tra i protagonisti i ragazzi dell’A.S.D Blu Team Nuoto, squadra agonistica di nuoto – Salvamento e Fondo operante dal 2005 nella Piscina il Corallo di Villa San Giovanni. Ottima la prestazione di Nicolò De Marco e Giuseppe Batà, e delle atlete Anita Tigani e Anna Pensabene, qualificatisi per i Campionati Italiani di Salvamento che si svolgeranno a Riccione dall’1 al 5 febbraio 2023.

Buon piazzamento anche per Bianca Girella e Federica Ielo che centrano il tempo massimo per la classifica nazionale qualificandosi così ai Campionati nazionali. Ottimo in generale il risultato ottenuto dall’intera squadra, che ottiene il 4° Posto di società per la classifica Categoria (Pensabene Anna, Calandra Sergio, De Marco Nicolò, Tigani Anita, Puntillo Alice, Tripodi Chiara, Miceli Alberto, Gangemi Pasquale, lelo Gabriele, Batà Giuseppe, Gianquinto Mariaelena) e un inaspettato 4° posto di società per la classifica Esordienti

(Calandra Federico, Zimbalatti Giuseppe, Gangemi Mattia, lanni Rosario, Desalvo Alessandro, Minniti Giuseppe, Laganà Sofia, Vicinzino Greta, Girella Bianca, lelo Federica). L’ASD Blu Team Nuoto sarà ai Campionati Italiani anche con la Staffetta Mista Ragazzi con Batà, lelo, Calandra e Miceli. Il nuoto per salvamento è uno sport agonistico che si ispira al salvataggio di chi si trova in difficoltà in acqua. Nel nuoto per salvamento in piscina sono previste 6 diverse prove, su distanze dai 50 ai 200 metri. Una è il nuoto con ostacoli, in cui si devono superare dei pannelli sistemati lungo le corsie che simulano le onde, passandoci sotto. Nelle altre 5, invece, viene utilizzato un manichino riempito d’acqua, che può trovarsi sul fondo o galleggiare in verticale sul lato breve della vasca. In entrambi I casi, bisogna recuperarlo e trasportarlo all’arrivo il più velocemente possibile, utilizzando a volte anche il torpedo di salvataggio, un “salvagente professionale” da fissare attorno al manichino.Da attività di nicchia, si sta trasformando in una disciplina sportiva che riscuote sempre più successo, come dimostra il fatto che agli ultimi campionati italiani hanno partecipato quasi 1.500 atleti.