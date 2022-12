CAMPIONATO LIBERA PGS Fc Raimond - OSOC Calanna 6-3

1 1 fc raimond-calanna 191212022La Fc Raimond vince contro Calanna, dopo un match molto tirato. Inizia alla grande la squadra di Martina Cacciola col gol di Zagari a freddo. Ramondino, dopo cinque minuti, si esibisce in una splendida doppia parata, ma nulla può sulla gran girata di A. Romeo. Triulcio tira bene ma T. Romeo devia, poi Princi coglie l'incrocio pieno. Ci prova Demaio, il portiere ospite è attento. B. Gioffrè si intende con Zagari, il numero 4 bagnarese sfodera un gran tiro ma la palla fa la barba al palo.

Dopo un bel tiro di Triulcio, deviato in corner, arriva il nuovo vantaggio firmato da Guglielmo, quasi allo scadere. In pieno recupero, bel rasoterra di Demaio ma T. Romeo si affida alla parata stile Garella per deviare la sfera in angolo. Primo tempo coi padroni di casa in vantaggio. Nel secondo tempo, Zagari per Guglielmo, il portiere para, poi A. Romeo sfiora la traversa. Subito dopo, il numero 24 in azzurro usufruisce di un rigore, e non sbaglia, riportando le squadre in parità che dura pochissimo, dato che su angolo, Zagari segna ancora. Anche A. Romeo segna su punizione, poi è Triulcio, con una gran botta, a segnare il 4-3. Dopo una grande uscita bassa di Ramondino su A. Romeo, c'è la bella combinazione Lopresto-Guglielmo, ma la palla va fuori. Inizia il minuto d'oro di C. Gioffrè, autore di una doppietta in pochi secondi: prima conclude una manovra avvolgente orchestrata da Triulcio e Zagari, poi realizza in solitaria. Buona chance di Andiloro, ma T. Romeo respinge. Molte occasioni confuse, la partita si conclude 6-3.

Fc Raimond: Ramondino, Andiloro, Guglielmo, B. Gioffrè, C. Gioffrè, Triulcio, Dato, Careri, Zagari, Ceola, Lopresto, Demaio. All: M. Cacciola

OSOC Calanna: Princi, A. Romeo, T. Romeo, Caserta, Isaku, Laboccetta, Moschella. All: D. Princi

Arbitro: Izzo di Reggio Calabria

Marcatori: 1' e 30' Zagari, 6', 27' e 32' A. Romeo, 35' Triulcio, 42' e 43' C. Gioffrè.

Vincenzo Laurendi