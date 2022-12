PALLAVOLO MASCHILE COPPA SERGIO SORRENTI Virtus Bagnara - Luck Volley RC 3-2

1 1 bagnara virtus-luck rc 18122022La Virtus batte Luck al tie-break. Squadra ridotta praticamente all'osso per la squalifica di Furci e l'indisponibilità di Vizzari. La Virtus comincia con un 4-1 firmato dall'ace di Di Biasi e la schiacciata di Velardi. Luck che si porta sull'11 pari con un punto e un ace di Cilio, un ace di Surace, uno di Felicissimo e un punto di Romeo, per i bagnaresi colpiscono Caia dalla linea di battuta e Velardi sottorete. Due punti per Romeo, muro di Cilio, ma i biancazzurri vanno sul 24-20 con tre punti di Velardi, muro e punto di Lo Bianco, ace e punto di Caia, punto di Canfora.

Errore in attacco reggino per il 25-20. Nel secondo, punto di Romeo per l'1-3 iniziale. Muro di Felicissimo e punto di Cilio, per i bagnaresi a segno Velardi e Lo Bianco per l'8 pari. Muri di Cilio e Barreca, ma c'è la reazione biancazzurra con due battute di Caia, punti per Lo Bianco, Velardi e Cambareri per il 19-16. Troppi regali avvicinano i reggini, che nonostante i punti di Lo Bianco e Caia pervengono al 22 pari. Il punto di Romeo, forse viziato da una "doppia", segna il pareggio nel computo dei set. Il terzo parziale inizia con tre battute errate per parte, poi la Virtus allunga con Di Biasi e Caia fino al 9-3. Quattro punti di Lo Bianco, punto e ace di Caia, Velardi a segno, due punti per Fiorillo, siamo sul 24-7. Dopo un errore in battuta, Lo Bianco chiude di prepotenza. Partono meglio i reggini con due aces di Fiorillo e un muro di Cilio, siamo sullo 0-4. Lento recupero con due punti di Lo Bianco, un muro di Di Biasi e un punto di Velardi, siamo 8-12. Muro di Surace e punto di Cilio, per i bagnaresi due punti di Caia, due per Velardi, uno Cambareri e Lo Bianco, per il 19-17. Muro di Canfora, punto di Velardi, dall'altra parte però vanno sul 23-24 con ace di Fiorillo e punto di Cilio. Lo Bianco porta ai vantaggi, poi Marateia e di nuovo il numero 9 biancazzurro. Errore in battuta, poi in attacco, la Luck pareggia i set. Al tie-break, partenza sprint della Virtus con muro e punto di Lo Bianco e due di Velardi per il 4-0. Dopo il muro Lo Bianco-Cambareri, si va al cambio di campo sull'8-1. Muro di Canfora, punti per Cambareri, Velardi e Lo Bianco (ace e punto), dall'altro lato punto di Felicissimo, siamo 14-6. Errore in battuta dei reggini, la Virtus vince la sua prima partita stagionale.

Virtus Bagnara - Luck Volley RC (25-20, 22-25, 25-8, 25-27, 15-7)

Virtus Bagnara: Di Biasi, Velardi, Canfora, Furci, Lo Bianco, Caia, Cambareri. All: A. Parisio

Luck Volley RC: Cilio, Surace, Iacopino, Marateia, Felicissimo, Romeo, Fiorillo, Nucera, Barreca, Laganá. All: F. Pavone

Arbitro: Cioeda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi

