PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D Olimpia, sconfitta con la Desi Volley

1 1 bagnara olimpia 2310 La Desi Volley di Gioia Tauro, in cui militano le ex bagnaresi Giorgia Nassi e Fosca Vecchio, ha espugnato il "Palloncino" di Bagnara dopo una partita tirata. Si comincia col 5-8 per le gioiesi, firmato dall'ace e punto di Nassi, ace di Angilletta e punti di Pochì e De Santis. Per le biancazzurre, ace di Furci, punti di De Marco, Montalto e Calabrò. Reazione bagnarese con l'ace di Montalto e due punti di Furci, si va sul 12-10.

Punti per Furci e Montalto, ma dall'altra parte c'è l'ace di Vecchio, oltre a quattro punti e tre battute vincenti di Nassi, siamo sul 17-24. L'Olimpia prova a resistere, poi è Vecchio a forzare le biancazzurre all'errore che costa il primo set. Il secondo parte col 4-1 biancazzurro col punto di Scibilia, per le gioiesi Tripodi. Reazione gioiese con le due battute di Vecchio e Romeo, si va sull'8 pari. Tre punti di Montalto, ace di Gioffrè e Scibilia, a segno De Marco e Bagnato, per le gialloblu muro di Vecchio, due aces di Angilletta e uno di De Santis per il 16 pari. Muro di Gioffrè, punto di Bagnato, per le ragazze di Celi c'è De Santis per il 23-25, ma l'errore in attacco delle bagnaresi chiude anche il secondo parziale. Il terzo set inizia con Montalto fuori per infortunio, L'Olimpia si porta avanti per 2-0 col muro di Calabrò. La Desi torna avanti con Nassi, due punti di Romeo e l'ace di Angilletta, per l'Olimpia due punti di Scibilia, siamo sul 5-8. Punti per Vecchio (2 e un ace), Nassi (2) e Romeo, 8-16. A segno Bagnato (2) e De Marco, due volte Nassi, poi Angilletta e De Santis per le gioiesi, siamo sul 16-24. Dopo un paio di errori appannaggio delle bagnaresi, battuta errata di Velardi che chiude definitivamente la contesa.

Olimpia Bagnara - Desi Volley (19-25, 23-25, 18-25 )

Olimpia Bagnara: Furci, Scibilia, Sartiano, F. Bagnato, De Marco, Minutolo, Sarcina, Calabrò, Germanò, Velardi, Gioffrè, Lopresti, Careri, Montalto. All: D. Corigliano / A. Versace

Desi Volley: Vecchio, Nassi, E. Bruno, Tripodi, Romeo, Saltalamacchia, De Santis, Angilletta, Bresciano, Pochì, M. Bruno, Iannì, Lombardo, Gangemi. All: E. Celi

Arbitro: Cioeda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi