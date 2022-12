PENTACALCIO MASCHILE SERIE D Sporting Bagnara – ASD Pol. Laureanese 5-6

Nulla può sul gol di Fr. Sorrentino, abile a ribadire in rete il colpo di tacco respinto dal portiere biancazzurro ad Angiolini. Careri ci prova da fuori, tiro debole. Bruzzese si allunga in estirada, ma non abbastanza. Guglielmo ci prova ma Fe. Sorrentino si supera. A fine primo tempo arriva la beffa da fallo laterale da parte di Angiolini per l'1-4, risultato con cui si conclude la prima frazione. Secondo tempo che parte con un tiro per parte di Guglielmo e S. Pette, entrambi fuori di poco. Al 30' è il numero 10 avversario a realizzare. Entra Bagnato per Ramondino, autore di una buonissima prestazione, a dispetto dei suoi 15 anni. Inizia il tentativo di rimonta, dopo quest'altro schiaffo preso: Lopresto realizza dopo il tentativo di Triulcio, due volte Andiloro sfortunato. Il capitano bagnarese si gira in area, 3-5. Al 42', bellissima combinazione Gioffrè-Cotroneo, con gol della speranza di quest'ultimo. Rigore parecchio generoso concesso agli ospiti, quando poco prima ne era stato negato uno su Gioffrè che sembrava solare, ma Bagnato respinge in corner il tentativo di S. Pette. Peccato che il laureanese si rifarà poco dopo su una marcatura sbagliata, 4-6. In pieno recupero, capitan Triulcio realizza con una punizione precisissima il 5-6, ma è tardi. Peccato per la squadra incerottata e qualche decisione da rivedere del fischietto vibonese, ma lo Sporting ha dato il massimo.

Sporting Bagnara: Ramondino, Cotroneo, Gioffrè, Bagnato, Lopresto, Andiloro, Triulcio, De Marco, Careri, Guglielmo, Clemeno. All: R. Cacciola Asd pol. Laureanese: Fe. Sorrentino, Fr. Sorrentino, Bruzzese, D. Pette, D. Pette, Angiolini, Terranova, Gentile, Matarazzo, Nasso. All: G. Matarazzo Arbitro: Manno di Vibo Valentia Marcatori: 4', 31' e 51' Triulcio, 7' D. Pette, 11', 30' e 50' S. Pette, 19' Fr. Sorrentino, 25' Angiolini, 42' Cotroneo.

Vincenzo Laurendi