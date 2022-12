Calcio, Bagnarese: vittoria di misura col Catona

1 1 b gol maceri L'ultima partita del 2022 biancazzurro coincide con una sospirata e meritata vittoria, con tante occasioni sprecate ed El Makni mai impegnato. La Bagnarese prova a impostare i ritmi della partita, al 19' occasionissima per Cotroneo che coglie il palo sul bellissimo invito da destra di Libro, sulla ribattuta Maceri non riesce a centrare il bersaglio grosso. Al 26' è di nuovo il numero 9 bagnarese a creare brividi con un contropiede concluso con un diagonale impreciso. Il terzo tentativo è quello buono: Cimarosa imbecca Maceri sulla corsa, e anticipa Aneri in uscita per il vantaggio.

L'attaccante biancazzurro è scatenato, e due giri di orologio dopo ci riprova con un diagonale a lato. Al 36', bel cross di Cotroneo, Libro impatta benissimo ma Aneri si esibisce in una parata spettacolare. Il numero 10 della formazione di mister Megna ci riprova dalla distanza, la palla va alta. Duplice fischio del signor Izzo di Paola, si va al riposo con la Bagnarese in vantaggio. Ad inizio ripresa, Cimarosa si libera al tiro sul lato destro dell'area, ma Aneri respinge. Al 54' c'è il contrattacco del Catona, ma il tiro di Evoli, da posizione defilata, finisce a lato. Due minuti dopo, Gaetano prova la soluzione spettacolare con una chilena sul fallo laterale battuto da Caruso, ma va fuori. Poi succede poco e nulla, la partita si trascina verso la conclusione e i tre punti per la Bagnarese.

Bagnarese: El Makni, Barilá, D. Tripodi, Iannì, Caruso, L. Tripodi, Cotroneo, Gaetano, Maceri (73' Cannatella), Libro (93' Carbone) , Cimarosa (73' Spoleti). All: R. Megna Catona Calcio: Aneri, Jallow, Luppino, Bah, Macrì (30' Iannò), Colica (90' Pedá) , Puntorieri, Agostino (90' G. Foti), Coniglio, Evoli (58' Nicolò), Fulco (33' S. Foti). All: D. Diano Arbitro: Izzo di Paola Marcatori: 29' Maceri

Vincenzo Laurendi