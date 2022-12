PALLAVOLO MASCHILE COPPA SERGIO SORRENTI Virtus, seconda sconfitta

1 1 coppa sorrenti virtus bagnara 10123022Dopo la sconfitta contro Palmi, per la Virtus Bagnara di mister Antonio Parisio viene battuta di nuovo. Sfida tra due mister in campo, Carrozza e Parisio, vecchie conoscenze, oltre che atleti e persone che si rispettano dalla sempre. Partono forte i padroni di casa con un ace di Carrozza e tre di Loccisano, due punti di Monteleone e uno di Belcastro per il 4-10 iniziale.

Due punti per Furci e uno per Lo Bianco, ma gli amaranto proseguono con due punti di Doria, per il 9-17. Furci e Lo Bianco a segno, ma dall'altro lato della rete c'è il punto di Doria e l'ace di Loccisano, 12-24. Errore in battuta per i roccellesi, subito restituito. Primo set al sestetto di Vincenzo Carrozza. Il secondo inizia con tre regali di Natale anticipati da parte dei bagnaresi per lo 0-3. Lo Bianco e Caratozzolo a punti, ma c'è anche l'ace di Belcastro il punto di Doria, i padroni di casa vanno sul 12-7. Tre punti per Furci, uno per Lo Bianco, ace di Belcastro. Furci e Velardi inanellano punti, ma c'è l'ace di Namia, i punti di Doria e Loccisano, siamo sul 13-24. Furci dà ancora un minimo di speranza, ma Doria la chiude di potenza. Nel terzo parziale, la Virtus parte con un piglio diverso, e inframezzandoli al punto di Loccisano, vanno avanti fino al 5-3 con un punto di Furci e uno di Lo Bianco. Punti di Furci e Velardi, muri di Caratozzolo e Di Biasi, ma i roccellesi, con Doria, vanno sul 10 pari. Roccella che va avanti con Loccisano, Monteleone (2) Doria e Namia, per i biancazzurri Furci, Di Biasi e Lo Bianco, siamo sul 19-15. A segno Carrozza, i bagnaresi reagiscono con Furci, Lo Bianco (2), Velardi, ace di Caratozzolo e muro di De Biasi per il 22 pari. Punto di Belcastro, ma due punti di Furci portano al 24-23. Errore in attacco, si va ai vantaggi, che arridono ai padroni di casa con un punto di Doria e un altro, contestato, che sembrava fuori e anche di molto. Roccella vince 3-0. Domenica, match casalingo con la Luck Volley.

ASD Volley Roccella 0904 - Virtus Bagnara 3-0 (25-13, 25-14, 27-25)

Virtus Bagnara: Di Biasi, Furci, Caratozzolo, Caia, Cambareri, Lo Bianco, Velardi, Parisio. All: A. Parisio

ASD Volley Roccella: Carrozza, Belcastro, Celentano, Doria, Loccisano, Monteleone, Namia, Valerio. All: V. Carrozza

Arbitro: Scarfó di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi

