PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D Olimpia, prima vittoria. New Teodosis sconfitta

1 1 bagnara olimpia 2310Si blocca l'emorragia di vittorie dell' Olimpia contro la New Teodosis, che abbandona l'ultimo posto proprio a danno delle ragazze di mister Pugliatti. Si parte sotto di 2-0, a causa di due errori bagnaresi, ma dopo i punti di Cuzzocrea, M. Gatto e l'ace di Tallariti, c'è la reazione che porta al 14-11, firmato da due battute vincenti di Montalto e due punti di Calabró.

Punti di M. Gatto e Neri, l'Olimpia reagisce con un ace di Gioffré, due di Libro e una schiacciata di Furci e di Montalto, siamo al 24-16. Una battuta vincente di Furci regala il primo set vinto nella stagione. Nel secondo set, le ospiti partono sul 2-3 grazie all'ace di Tallariti, il punto di M. Gatto e quello di Feno. Le ospiti dilagano con l'ace di M. Gatto, risponde Furci dalla linea di battuta ma siamo sul 7-14. Vanno a segno Neri (2 volte) dalla linea di battuta, M. Gatto, M. T. Gatto e Tallariti, per l'Olimpia ci sono i punti di Montalto (3), l'ace di Sarcina, F. Bagnato, De Marco e Gioffré, che portano al 20-24. Un punto rocambolesco del libero Cartone viene annullato, e c'è il rosso per il capitano reggino, M. Gatto. Ma un tocco a rete vanifica tutto, la New Teodosis pareggia il computo dei set. Terzo set che parte con il 4-0 biancazzurro, firmato da due battute vincenti di De Marco e il punto di Montalto. Ace della numero 11 bagnarese e punto di F. Bagnato, ma ci sono i punti di M. Gatto (muro e punto), ace di M. T. Gatto e Cuzzocrea, che portano al 10 pari, vanificando tutto. Punto di M. Gatto, ace di Barreca, per l'Olimpia ace di De Marco, muro di Gioffré, punto di F. Bagnato, due punti e tre aces di Montalto, siamo al 24-17. Dopo la battuta sbagliata dalle biancazzurre, le ospiti restituiscono il favore, e il sestetto del duo Corigliano/Versace va in vantaggio per i set. Nel quarto set, si parte con un punto geniale di De Marco e una schiacciata di Montalto per il 3-0. Vanno a segno M. Gatto e Tallariti, ace di Barreca, per l'Olimpia muro di Gioffré, punto di Sarcina, ace di Montalto, due aces di F. Bagnato, punto e ace di Scibilia, siamo sul 12-6. Per la New Teodosis colpisce M. T. Gatto, per l'Olimpia ace di Gioffré e di De Marco, due aces e un punto di Libro e due punti di Montalto, siamo sul 24-9. Dopo un fallo, c'è l'errore in battuta delle reggine: è la prima vittoria stagionale per l'Olimpia.

Olimpia Bagnara - New Teodosis 3-1 (25-16, 22-25, 25-18, 25-10)

Olimpia Bagnara: De Marco, F. Bagnato, M. Bagnato, Gioffré, Calabró, D'Aspromonte, Montalto, Scibilia, Sartiano, Lopresti, Furci, Velardi, Libro, Sarcina. All: D. Corigliano /A. Versace

New Teodosis: Calluso, Iannó, Gatto M.T., Cuzzocrea, Feno, Barreca, Cartone, Leone, Neri, Corito, Tallariti, Giamboi, Gatto M. All: F. Pugliatti

Arbitro: Cioeda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi