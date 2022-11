PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D Olimpia sconfitta con la prima in classifica

1 1 coach coriglianoNiente "favola sportiva" per le ragazze dei mister Corigliano e Versace: il testa-coda finisce nel modo più scontato, con la vittoria delle prime della classe. Subito 0-3 per le ospiti, firmato da Aromolo e Malena. Reazione delle biancazzurre con Scibilia e Furci, ma dall'altra parte, ci sono due aces di Vella, un ace e due punti di Malena, un punto per Aromolo e due per Carluccio, che vanno sul 3-18. Tre punti per Montalto, ma anche ace e punto di Carluccio e punto di Affatato per il 9-24. Un errore in battuta regalerà il primo set al sestetto di coach Stara.

Nel secondo set, muro di Gioffré ma anche quattro errori bagnaresi per il 2-4. Due aces di Scibilia, ma le pallavoliste di Cirò rispondono con tre punti di Malena, uno di Carluccio, l'ace di Marinello: 8-13. Montalto e Bagnato vanno a segno, ma anche le ospiti, quattro volte con Malena (più un ace), poi con Aromolo e due aces e due punti di Carluccio. La numero 11 gialloblu chiude il secondo parziale. Nel terzo, è di nuovo Gioffré ad aprire le danze, ma c'è la pronta reazione delle ragazze di Stara con due punti di Carluccio e uno di Aromolo per l'1-4. Tre punti per Montalto, due di Bagnato, per le ospiti un punto e due aces di Vella, un punto e due aces di Carluccio, due battute vincenti di Malena, siamo sul 10-18. Le bagnaresi provano a reagire con Gioffré, Montalto e Bagnato, ma Malena porta le sue compagne sul 13-24. Ultime resistenze con De Marco, ma un errore in battuta chiude il match.

Olimpia Bagnara - Cirò Marina 0-3 (11-25, 14-25, 14-25)

Olimpia Bagnara: De Marco, Bagnato, Furci, De Leo, Montalto, Calabró, Libro, D'Aspromonte, Scibilia, Germanó, Velardi, Macrì, Gioffré. All: D. Corigliano /A. Versace

Cirò Marina: Dima, Malena, Affatato, Carluccio, Aromolo, Marinello, Dell'acqua, Vella, Stasi. All: A. Stara

Arbitro: Gasparro di San Calogero

Vincenzo Laurendi