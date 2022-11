BAGNARA CALABRA Calcio, Bagnarese: l'allenatore Gregorio Squillace sollevato dall'incarico. Squadra affidata a Giuseppe Campora

Gregorio Squillace - Giuseppe Campora La Società A.C.D.Bagnarese comunica che al termine della gara Bagnarese-Bovese, si è svolto un incontro tra i vertici societari. A termine la società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Gregorio Squillace.

La società ringrazia il Sig. Squillace per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune. La squadra è provvisoriamente affidata all’allenatore in seconda Giuseppe Campora.

Così in una nota stampa l'ACD Bagnarese