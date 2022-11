CALCIO Bagnarese - Polisportiva Bovese 1-3

1 1 bagnarese-bovese 12112022Nuova sconfitta per la Bagnarese, la quarta di fila. Il primo tentativo è di Maceri, che sfrutta il filtrante di Cimarosa ma non si capisce con Libro: il tiro è debole e smorzato. La Bagnarese pressa, ma è la Bovese a passare: al quarto d'ora, la palla arriva a Dame, che inizia diagonale trafigge Pietropaolo. La reazione è di Maceri, che entra di forza in area, il tiro viene respinto alla bell'e meglio da Bruzzese e la difesa si ripara in corner. Al 35' è ancora Maceri a fare benissimo, proteggendo palla e subendo fallo in area. Il fischietto vibonese Lopatin decreta la massima punizione, che L. Tripodi realizza spiazzando l'estremo difensore Bovese.

È pareggio, ma i complimenti dei compagni sono tutti per il numero 9 bagnarese. Tre giri di orologio dopo rischia pure di portarsi sopra, grazie a un bel tiro coordinato di Caruso che però trova l'opposizione della difesa ospite. Ottima iniziativa di L. Tripodi che sfonda sulla destra, il tiro è respinto male da Bruzzese ma Gaetano, in estirada, non riesce a correggere verso il bersaglio grosso. Si va agli spogliatoi sull'1-1. Nel secondo tempo, gli jonici attaccano con Dame, ma l'autore del gol non replica sparacchiando alto, grazie anche a Barilà che lo fa coordinare male. Occasione per la Bagnarese con Cimarosa che non riesce a impensierire il portiere, ma al 58' la Bovese va di nuovo in vantaggio: cross dalla sinistra verso Gueye che colpisce di testa, Pietropaolo respinge corto, si avventa Dame che fa doppietta. Beffa atroce al 63', quando un tiro di Romeo viene deviato da un difensore tirrenico, mettendo Pietropaolo fuori causa. La partita è spezzettata e la squadra di casa sembra non riuscire a trovare la quadra, ci prova Libro all'80 ma il tiro è debole e facile preda di Bruzzese. Due occasioni in un minuto: prima è il tiro di Cimarosa ad esser salvato sulla linea da Zumbo, sul susseguente calcio d'angolo D. Tripodi colpisce di testa e trova l'opposizione di Bruzzese. La Bagnarese schiaccia gli avversari nella propria metà campo per il forcing finale, Cimarosa ci prova in acrobazia ma il portiere jonico è attento. Non succede più nulla, la Bovese espugna il "Comunale".

Bagnarese: Pietropaolo, Barilà, M. Spoleti, D. Tripodi, Salerno (64' C. Spoleti), Caruso ('74 La Scala), Gaetano ('74 Barbaro), L. Tripodi, Maceri, Libro, Cimarosa. All: G. Squillace

Polisportiva Bovese: Bruzzese, Romeo, Tuscano (64' Panagia), Borghetto (64' Petronio), Patea, Cuppari, Gueye, Dame, Russo (61' M. Violi), Palermiti (70' Zumbo), Profazio (91' Autolitano) . All: F. Api

Arbitro: Lopatin di Vibo Valentia

Marcatori: 14' Dame, 36' L. Tripodi (rig.), 58' Dame, 63' Romeo,

Espulsi: Denaro (non dal campo)

Click to enlarge image 1 1 bagnarese-bovese 12112022.JPG

Click to enlarge image DSC_0355 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0367 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0368 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0369 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0370 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0371 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0372 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0373 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0374 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0375 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0376 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0377 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0378 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0379 Copia Copia.JPG





http://www.costaviolanews.it/index.php/sport/28638-calcio-bagnarese-polisportiva-bovese-1-3#sigProGalleria78fd202d89 View the embedded image gallery online at:

Vincenzo Laurendi