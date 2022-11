PALLAVOLO MASCHILE La stagione della Tigano/Virtus sta per iniziare

1 1 ball volleyÈ ormai agli sgoccioli l'attesa per la partenza di stagione per la Tigano/Virtus di coach Antonio Parisio, e sarà nella coppa territoriale maschile "Sergio Sorrenti". Si parte sabato 3 dicembre a Palmi contro la Checks ASD pallavolo, per proseguire la settimana dopo a Roccella contro L'ASD Roccella 0904. Ultima partita in casa, al "Palloncino", contro L'ASD Luck volley di Reggio Calabria. I ragazzi stanno lavorando tantissimo per entrare in condizione e digerire gli schemi del coach, pronti a dare spettacolo.

03122022, ore 17:00: ASD Checks volley Palmi - Tigano/Virtus

10122022, ore 18:00: ASD Roccella 0904 - Tigano/Virtus

10122022, ore 17:00: Tigano/Virtus - ASD Luck volley Rc

Vincenzo Laurendi