CALCIO Bagnarese, a Campo Calabro partita sospesa

1 1 campese bagnareseLa Bagnarese, sotto di 2-0, si è vista sospendere la partita dopo un arbitraggio definito molto “discutibile”, per cui il Presidente ha chiesto ai giocatori di abbandonare il campo. Nell’anticipo di sabato, il Saint Michel rafforza la sua leadership battendo il Catona per 3-1. Rimane in scia il Bianco, che vince 4-0 il primo “match di spareggio” tra le seconde. Il secondo, tra Real Metropolitana e Taurianova, finisce con le compagini che si dividono la posta a metà. Vittoria del Pro Pellaro, Lazzaro corsaro in casa del S. Gaetano. Siderno-Bovese a reti bianche.

6° giornata Prima Categoria girone D

Saint Michel-Catona 3-1

Bianco-Gebbione 4-0

Bovalinese-Villese 5-0

Campese-Bagnarese sospesa sul 2-0

Pro Pellaro-Santa Cristina 3-1

Real Metropolitana-Taurianova 1-1

San Gaetano Catanoso-Lazzaro 1-3

Siderno-Bovese 0-0

Classifica

Saint Michel 16

Bianco 13

Taurianova e Real Metropolitana 11

Pro Pellaro, Gebbione 10

Bovese, Lazzaro, Siderno 8

Bovalinese, Villese 7

Bagnarese e Santa Cristina 6

Campese 4

San Gaetano Catanoso 2

Catona 1

Vincenzo Laurendi