PALLAVOLO FEMMINILE Olimpia Bagnara - ASD Volley Ball Kermes 0-3

1 1 olimpia 06112022Quinta sconfitta consecutiva per il sestetto allenato dal duo Corigliano/Versace, ma se non altro oggi si è vista una squadra che gioca a pallavolo, dopo alcune prestazioni a vuoto. I ritorni di De Marco e Montalto hanno sicuramente dato una spinta in più, anche se le biancazzurre non sono ancora riuscite a portare a casa il primo set stagionale. Partono forte le pallavoliste con la sirena al petto, grazie all'ace di Scibilia e il punto di Montalto. Le cosentine recuperano con l'ace di A. Sarcina, ex di giornata, e i punti di Santacaterina, altra ex, e Pirri, mentre per le bagnaresi vanno a segno Montalto (ace e punto), Furci ed E. Sarcina, mentre Calabró colpisce dalla linea di battuta per il 9-12.

E. Sarcina mette a terra un bel pallone, Montalto va a segno in battuta per due volte, ma il sestetto di Spezzano risponde con l'ace di Maceri e i due muri di Santacaterina e Serrao. Le bagnaresi recuperano con grande cuore con Furci, Montalto (due punti) e gli aces di Calabró e De Marco, per le cosentine Maceri: 23-24. Un errore in ricezione condanna le biancazzurre a cedere il primo parziale. Nel secondo c'è un po' di scoramento, come si evince dallo 0-3 iniziale firmato Serrao. Punto di Montalto, ma dall'altro lato del campo c'è un punto di A. Sarcina e uno di Santacaterina per il 2-12. Ace di Furci e punto di Montalto, per le ragazze di coach Pellegrino va a punto A. Sarcina, siamo sull'8-18. Le padrone di casa provano a risollevarsi con il punto di Montalto, l'ace di De Marco e il muro di Calabró, ma Martucci porta le sue compagne sul 15-24. Una battuta vincente di Pirri porta le spezzanesi sul 2-0 per quanto riguarda il computo dei set. Nel terzo, due errori portano le ospiti sullo 0-2, ma l'Olimpia prova il recupero. Due punti e un muro di Scibilia, due schiacciate di Montalto, un ace di Libro per le bagnaresi, quattro punti di A. Sarcina, tre schiacciate e un ace di Santacaterina, un punto di Pirri per l'11-16. L'Olimpia tira fuori il carattere e, dopo i due punti di Santacaterina, si portano sul 19 pari con tre battute vincenti e una schiacciata di Montalto, un punto per Scibilia e Libro, oltre al muro di E. Sarcina, ma un ace di Santacaterina e diversi errori portano al 19-24. Il punto di Lento chiude la contesa. Una punizione eccessiva, per quanto visto in campo, che deve essere accettata come una lezione da incamerare per migliorare. Menzione speciale per Sofia Sartiano: il giovane libero classe 2009 sta acquisendo sempre più sicurezza in ricezione, diventando uno dei punti fermi di questa giovanissima ed inesperta formazione.

Olimpia Bagnara - ASD volley Ball Kermes 0-3 (23-25, 15-25, 19-25)

Olimpia Bagnara: Minutolo, Furci, De Leo, Montalto, Calabró, Libro, Lopresti, E. Sarcina, Scibilia, Velardi, Germanó, De Marco, Sartiano, Iannì. All: D. Corigliano /A. Versace

ASD Volley Ball Kermes: Damiano, Occhinero, Santacaterina, A. Sarcina, Martucci, Bisignano, Maceri, Serrao, Lento, Pirri, De Simone. All: M. Pellegrino

Vincenzo Laurendi