PALLAVOLO Lunedì 7 novembre il raduno regionale femminile al Palloncino di Bagnara

1 1 rappresentativa 07112022Siamo lieti di annunciare che lunedì 7 novembre ospiteremo il regional day femminile, prima volta in assoluto a Bagnara Calabra. L’evento ha lo scopo di riunire gli atleti più promettenti classe 2008/2009/2010 al fine poi di creare la rappresentativa regionale che si recherà poi al trofeo delle regioni. L’obiettivo dell’evento non è solo quello di visionare le promesse del volley calabrese ma anche quello, secondo quanto detto dal responsabile del centro qualificazione fipav Calabria Tonino Chirumbolo, di fornire ai tecnici partecipanti le linee guida che a livello nazionale ci stanno dando notevoli soddisfazioni con i vari successi in ambito internazionale.

