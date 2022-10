CALCIO Bagnarese - Pro Pellaro 1-3

1 1 bagnarese-pro pellaro 29102022Prima sconfitta casalinga per la Bagnarese, punita oltremodo dalla Pro Pellaro. Dopo una lunga fase interlocutoria, punizione dentro l'area per gli ospiti, dato che l'arbitro locrese Frascà interpreta come fallosa una presa di El Makni dopo una svirgolata di Spoleti, ma la conclusione di P. Luce viene deviata in corner. Al 19', un tiro-cross teso in mezzo all'area di A. Ripepi non trova deviazioni vincenti. Al 25' c'è un calcio di rigore per fallo di Spoleti: se ne incarica P. Luce che realizza, nonostante El Makni avesse intuito. Al 34', timida reazione biancazzurra con Gaetano che conquista palla sulla destra ma crossa in mano a Federico.

Il trentanovesimo giro di lancetta è amaro per la Bagnarese, che subisce il raddoppio di Fernandez. Cimarosa protesta per un penalty che sembrerebbe esserci, ma il fischietto locrese fa segno di proseguire. La squadra di Squillace non riesce a tirare in porta, e va al riposo sotto di 2-0. Mister Squillace prova a dare la scossa con due cambi all'intervallo, inserendo L. Tripodi e Cotroneo. Al 49',palla tolta dalla linea di porta sul colpo di testa di Spoleti, poi spazzata in angolo. Ci prova D. Tripodi al volo, ma il tiro è troppo centrale per impensierire Federico. Arriva invece il castigo per la Bagnarese, nel più classico dei contropiede, dopo un doppio miracolo di El Makni, con Argiró. All'80',fallo su Libro, passibile di massima punizione: se ne incarica L. Tripodi, che non fallisce e spiazza Federico.

Bagnarese: El Makni, Barilà (73' Surace), Spoleti, D. Tripodi, Gioffré (46' L.Tripodi), Caruso (64' Campora), La Scala (46' Cotroneo), Gaetano (64' Carbone), Maceri, Libro, Cimarosa. All: G. Squillace

Pro Pellaro: Federico, Foti (61' Crea), P. Luce, Leone, L. Luce (36' Scordo), Malara, Petronio (69' Diakitè), De Marco, Fernandez, Argiró, A. Ripepi (77' Lamberti Castronuovo). All: P. Quartullo

Arbitro: Frascà di Locri

Marcatori: 25' P. Luce (rig.), 39' Fernandez, 78' Argiró, 80' L. Tripodi (rig.)

Vincenzo Laurendi

Click to enlarge image DSC_0325 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0326 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0327 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0329 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0330 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0331 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0332 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0333 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0335 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0336 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0337 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0338 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0339 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0340 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0341 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0342 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0343 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0344 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0345 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0346 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0347 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0348 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0349 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0350 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0351 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0352 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0353 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0354 Copia Copia.JPG