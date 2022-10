PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D Olimpia ancora sconfitta

1 1 bagnara olimpia 2310Terza partita e terza sconfitta per l’Olimpia delle ragazzine, che non riesce a portare a casa nemmeno un set. Partono forte le ospiti con Mellace, mattatrice di giornata, che realizza due dei primi tre punti. Ancora Mellace, ma le biancazzurre reagiscono con due punti di Libro, un ace di Calabrò e un muro di Sarcina, per il 7 pari. Nonostante l’ace del capitano e il punto di Sarcina, c’è la reazione della Synapsys, con Mellace che conduce al 12-17. Un ace e un punto per A.Corasiniti, uno per Forte, è 18-24. Il sestetto guidato dal duo Corigliano/Versace prova a resistere, ma una battuta sbagliata regala il primo set alle ospiti.

Secondo set che parte sull’1-4 grazie alla solita Mellace, poi Libro colpisce dalla linea di battuta. Lo fa anche Morè, per due volte, come due volte Mellace mette palla a terra per il 4-11. Due aces di fila per Calabrò, uno per Furci, ma anche Marino ne realizza uno, per l’11-18. Scibilia sottorete e Libro dalla linea di battuta accorciano, ma c’è ancora Mellace che porta al 14-24. Punto di Lopresti, ma un altro errore in battuta fa avanzare le ragazze di mister Gagliano sullo 0-2 per quanto riguarda il computo dei set. Nel terzo, le ragazze subiscono lo 0-4 firmato dall’ace di A.Corasiniti e il punto di C.Corasiniti, timida reazione con l’ace di Scibilia e il punto... di Sartiano, il libero, che dopo una ricezione crea una parabola che mette in difficoltà le avversarie. Le ospiti non stanno a guardare: punto e due battute per C.Corasiniti, due aces di Marino, punti di Forte e Mellace, battute vincenti di Morè e Melinete per l’8-24. L’ace di Ranieri regala la vittoria alla Synapsys. L’Olimpia rimane mestamente ultima a zero punti.

Olimpia Bagnara - Synapsys 0-3 (19-25, 16-25, 8-25)

Olimpia Bagnara: A. Minutolo, S. Minutolo, Verduci, Bagnato, Furci, De Leo, Sartiano, Calabró, Libro, D'Aspromonte, Lopresti, Sarcina, Scibilia, Germanó. All: D. Corigliano/A. Versace

Synapsys: Malpica, Morè, Macrina, Pisano, Mellace, Ranieri, Feudale, Soluri, C. Corasiniti, A. Corasiniti, Forte, Marino, Melinete. All:R. Gagliano

Arbitro: Sapone da Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi