CALCIO Bagnarese - San Gaetano Catanoso 5 - 0 - LE FOTO

La Bagnarese va in vantaggio al sesto giro di lancette, grazie a Libro, abile a ribadire in rete una ribattuta da calcio di punizione. Al 42' c'è il raddoppio di Cimarosa, abile ad anticipare tutti di testa sul corner battuto da Gaetano. I biancazzurri, ineditamente in maglia nera, triplicano con Cotroneo, imbeccato da Maceri in contropiede, che con un diagonale secco elude l'intervento di Falduto. Al minuto 57 c'è anche il poker di Maceri, che si ritrova a battersi in mezzo all'area e gira in rete. Al 78' c'è gloria anche per L. Tripodi, che scaglia in rete con violenza un batti e ribatti in area. C'è pure il tempo di regalare minutaggio ai più giovani e rimanere col clean sheet.