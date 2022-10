CALCIO Prima categoria Girone D, seconda giornata. Bagnarese sconfitta

1 1 ballLa Bagnarese dà tutto ma non riesce a prendere punti a Gioia Tauro contro il Saint Michel, che vince2-0 grazie alle reti di De Leo e Romano. Biancazzurri che hanno spaventato i padroni di casa con La Scala e Forgione, ma non riescono a raggiungere la segnatura. Vince la Taurianovese, che rimane punteggio pieno proprio come i gioiesi.

Risultati

Bianco-Santa Cristina 5-1

Bovalinese-Taurianova Academy 0-1

Gebbione-Catona Calcio 0-0

Real Metropolitana-Campese 3-0

SanGaetano Catanoso-Pol.Bovese Onlus 0-0

Siderno-Pellaro 0-2

Villese-Lazzaro 2-2

Classifica

Taurianova Academy e Saint Michel 6 punti

Real Metropolitana e Gebbione 4 punti

Bianco, Bagnarese e SantaCristina 3 punti

Siderno, Catona, Pro Pellaro e San Gaetano Catanoso 2 punti

Lazzaro, Villese, Bovese e Campese 1 punto

Bovalinese 0 punti

Vincenzo Laurendi