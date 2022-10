PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D Olimpia Bagnara-Pallavolo Rossano 0-3

1 1 olimpia-rossano09102022L’Olimpia dei coach Corigliano/Versace esordisce con una sconfitta casalinga il proprio cammino in Serie D. Protagonista la numero 9 rossanese, Domanico, avvezza comunque a categorie superiori. È proprio lei a dare inizio allo 0-4 con cui partono le ospiti, seguita dai due aces di Sommaro e il punto di Santoro. Le biancazzurre reagiscono con il muro di Calabrò e i due aces di Furci, ma è ancora Domanico con due punti e due battute vincenti a portare ancora più avanti le rossanesi, insieme al punto di Grillo e quello di Sommaro per l’8-15.

Punti per Libro e la giovanissima Verduci, ma un ace di Ruffo, uno di Federico e il punto di Risuleo conducono all’11-24. Un errore in attacco decreterà la vittoria ospite del primo set. Nel secondo, le ragazze di coach Zangaro vanno avanti sullo 0-2 coi punti della solita Domanico e il muro di Grillo. Punto per Calabrò e per il libero, Sofia Sartiano, la più giovane in campo, ma due aces di Grillo e una schiacciata di Domanico portano all’8-17. Due punti per Sarcina, dall’altra parte due aces di Risuleo, punto per Ruffo e Ciollaro, siamo sul 13-24. Il muro di Calabrò blocca momentaneamente l’ascesa delle cosentine, ma un errore in battuta significa 2-0 per le avversarie. Terzo set che parte con tre palle messe a terra da parte di Domanico, il ruolino di marcia avversario viene interrotto dall’ace di Scibilia. Tre aces e un punto per Domanico, un per Ruffo e uno per Sommaro: 5-14. Lento recupero con due genialate sottorete di Scibilia, il muro di Calabrò, l’ace di Bagnato e il punto di capitan Libro,ma vengono interrotte dal muro di Pereira. Le ragazze di Corigliano/Versace non si arrendono e vanno a punto con Libro dalla linea di battuta, Germanò e l’ace di Velardi, ma tre punti di Domanico e l’ace di Risuleo portano al 19-24. Ultimi sprazzi di orgoglio con l’attacco di Sarcina, ma un errore in battuta condanna le bagnaresi alla sconfitta. Le ragazze sono sembrate molto emozionate e intimorite, ma dobbiamo ricordare che si tratti di un progetto giovanissimo, dato che l’unica maggiorenne è proprio il capitano, Federica Libro, che raccoglie la pesantissima eredità di Fosca Vecchio, mentre tutte le altre son più piccole, addirittura ci sono tre 2008 e una 2009 (che comunque è stata una delle migliori), quindi bisogna portare pazienza perché, parafrasando De Gregori, “le ragazze si faranno, anche se hanno le spalle strette”.

Olimpia Bagnara - Pallavolo Rossano 0-3 (11-25, 15-25, 21-25)

Olimpia Bagnara: Minutolo, Verduci, Bagnato, Furci, Calabró, Libro, D'Aspromonte, Sarcina, Scibilia, Velardi, Germanó, Brunetti, Iannì, Sartiano. All:D. Corigliano /A. Versace

Pallavolo Rossano: Sommaro, Risuleo, Ruffo, Curia, Domanico, Santoro, Grillo, Ciollaro, Pereira, Federico, Falcone. All:L. Zangaro

Arbitro: Corda di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi