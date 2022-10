Calcio, la Bagnarese blinda la difesa

Spoleti - Denaro - Iannì Il ds Denaro blinda la difesa con il ritorno di Michelangelo Spoleti e la riconferma di Vincenzo Iannì.

Le numerose offerte, anche di categoria superiore, non sono riuscite a far cambiare idea ai due baluardi della retroguardia, che hanno deciso senza tentennamenti di sposare la causa biancoazzurra. Grazie all’attaccamento al paese, alla maglia, e alla forte amicizia col Direttore Sportivo Tonino Denaro, la Bagnarese potrà contare per il prosieguo della stagione di due giocatori di notevole esperienza calcistica.

