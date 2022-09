Calcio, la Bagnarese riparte dal vivaio

ACD Bagnarese - Domenico Surace - Vincenzo Minutolo - Diego Ciccone La Bagnarese riparte dal vivaio, e riparte dai giovani che avranno la possibilità di crescere ed esprimere tutto il loro potenziale per la squadra del proprio paese.

<<Crediamo fortemente - scrive la dirigenza della Bagnarese - che il futuro appartenga a loro! Investiamo tutto noi stessi per aiutare questi ragazzi a diventare grandi attraverso i valori che lo sport trasmette. L'obiettivo è anche quello di creare quel senso di appartenenza che può fare da traino per tutto il sistema sportivo del nostro amato paese. Vi aspettiamo in tanti per condividere con noi questo fantastico percorso>>.

A guidare il settore giovanile è stato chiamato Domenico Surace che torna a vestire i colori biancoazzurri dopo la stagione 2010/2011 in cui fu allenatore della prima squadra. <<Il suo curriculum da calciatore parla per lui dove conta tantissime presenze tra i professionisti in C2 ed anche in serie D - aggiunge il presidente della Bagnarese Alfredo Cardona - pertanto crediamo fortemente che la sua esperienza e la sua professionalità, possano contribuire in maniera determinante alla crescita sportiva e non dei nostri ragazzi>>.

Red