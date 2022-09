BAGNARA CALABRA Calcio, al via il nuovo corso per la Bagnarese

Alfredo Cardona Dopo il 3-1 subito all'andata, la Bagnarese del "nuovo corso" inizia con un pareggio a reti bianche tra le mura amiche del "Comunale" contro la Taurianovese.

Peccato per il rigore fallito da La Scala al 22', in una prima frazione con El Makni praticamente inoperoso e un ritrovato entusiasmo in tribuna, di nuovo piena. La nuova nutritissima dirigenza, oggi rappresentata dal presidente Cardona, dal Direttore Sportivo Tonino Denaro e da Rocco Ienco, ci regala una panoramica sulla nuova stagione dei biancazzurri.