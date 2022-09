Calcio, Bagnarese: Giuseppe Campora allenatore in seconda e match analyst della Prima Squadra

Nella foto il DS Denaro Tonino e il mister Campora Giuseppe Campora La Bagnarese è lieta di annunciare Giuseppe Campora come allenatore in seconda e match analyst della Prima Squadra. Per il classe 96 è la prima volta in assoluto in carriera a difesa dei colori della propria città, dopo aver girato diverse società nel suo percorso da calciatore.

Campora ha militato nel settore giovanile della Gioiese in Serie D, della Palmese in Eccellenza e del Bocale. Il salto con i grandi avviene con il Rhegium City per due stagioni, in seconda e prima categoria. Il nostro Giuseppe, pronto e carico per questa nuova avventura, si siede di fianco a mister Squillace forte di un'esperienza come allenatore della scuola calcio della Real Bagnara. A mister Campora il nostro in bocca al lupo, con la certezza che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni nel corso di questa stagione.

