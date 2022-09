Calcio, Bagnarese: sabato 17 settembre open day per i nati nel 2006/07/08/09

open day

La società A.C.D Bagnarese, conferma la propria volontà di puntare e investire sul settore giovanile, dando continuità ad un progetto ben preciso, con l'obiettivo e lo scopo di offrire a tutti i giovani Bagnaresi e non, di continuare a coltivare in maniera ottimale la propria passione per il calcio, offrendo così a tanti giovani ragazzi, opportunità di crescita sana attraverso lo sport e il confronto con i propri coetanei, lo scopo è quello di favorire e indirizzare i giovani verso i sani valori che lo sport sa dare.