La nuova A.C.D. Bagnarese stagione 2022/2023 al via: "Ripartiamo con entusiasmo”

acd bagnarese La A.C.D. Bagnarese è pronta per una nuova stagione calcistica, che quest'anno la vede ripartire dalla Prima categoria, a seguito della retrocessione dalla Promozione dello scorso campionato. La nuova dirigenza ha voluto "tagliare col passato", dando vita a questa nuova realtà sportiva che non ha nulla a che fare con nessuno dei componenti della vecchia gestione. La nuova società, consapevole che lo sport sia importante veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione, vuole portare avanti un nuovo progetto che vede come suo promotore e maggior sostenitore il neo presidente Alfredo Cardona, un progetto che vede la collaborazione di persone accomunate dalla stessa passione e che hanno a cuore le sorti della squadra di calcio del proprio paese.

Da subito la nuova dirigenza, grazie anche all'impegno della giunta comunale, è riuscita ad affrontare e a risolvere le prime difficoltà del caso, iscrivendo la squadra al campionato, nonostante la riconsegna della stessa da parte della vecchia società solamente due giorni prima dall'ultimo giorno utile per l'iscrizione.

La nuova società è ben organizzata, tutti i componenti vogliono fare bene e ciascuno ricopre il ruolo che gli compete.

Da subito a lavoro, dunque, per formare la squadra che sta venendo fuori grazie alla disponibilità di molti giovani giocatori del posto, motivati ed entusiasti del nuovo progetto che li vede coinvolti.

La nuova società ritiene fondamentale puntare e investire sul settore giovanile, che a Bagnara manca da più di 10 anni e che vedrà coinvolte le categorie GIOVANISSIMI e ALLIEVI( solo ed esclusivamente BAGNARESE); lo scopo è quello di favorire e indirizzare i giovani verso i sani valori che lo sport sa dare, favorendo integrazione sociale e rispetto delle regole e degli altri, principi fondanti di ogni società sana. A breve saranno organizzati degli OPEN DAY per i nati 2006, 2007, 2008, 2009.

La nuova società vuole riportare tra la gente di BAGNARA l'entusiasmo e il senso di appartenenza che negli anni passati, e ormai lontani, sono state qualità indiscusse di Bagnara e che il calcio, come scuola di vita, ha saputo e saprà dare al nostro amato paese! FORZA BAGNARESE!!!