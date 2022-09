Calcio, Carmelo Ramondino alla Salernitana: le congratulazioni del Presidente del Pro Bagnara, Felice Cotroneo

Ramondino e CotroneoDopo la notizia del passaggio di Carmelo Ramondino alla Salernitana è arrivato il messaggio di congratulazioni del presidente della società Pro Bagnara, attraverso le parole di mister Felice Cotroneo che lo ha allenato dalla tenera età di 6 anni insieme al fratello gemello Aurelio. Un in bocca al lupo al ragazzo per la sua nuova esperienza alla Salernitana e al contempo un'ulteriore spinta per il proprio settore giovanile.

"Auguriamo al Carmelo la migliore carriera possibile e che sia ricca di tante soddisfazioni. Fin da piccolo si intravedevano le sue doti calcistiche che accompagnate da un imponente crescita fisica e atletica, si è imposto sul campo come uno dei migliori talenti della sua età. Al contempo ci tengo a congratularmi e a ringraziare pubblicamente il Settore Giovanile del Pro Bagnara, che nel corso dei suoi oltre trent’anni di attività ha lanciato decine di calciatori, molti dei quali sono approdati tra i professionisti, la Presidente Mimma Musumeci, e tutto lo staff tecnico, magistralmente coordinato dal responsabile tecnico Mommo Mesiti, per l’egregio lavoro svolto in questi anni.

Red

Ram - Cotr