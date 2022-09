BAGNARA CALABRA L'evoluzione del calcio a 5: interessante iniziativa presso la Biblioteca comunale

cordianoNei giorni scorsi la biblioteca di Bagnara Calabra ha lasciato spazio alla tesi del giovane Daniele Cordiano sull' evoluzione del calcio a 5, che sta acquisendo sempre più valore, ma che allo stesso tempo in Calabria rischia di progredire sempre meno a causa di problemi legati alle strutture e agli investimenti.

Alla discussione, moderata dai giornalisti Gianmarco Iaria e Rocco Calandruccio hanno partecipato diversi ospiti, tra cui Andrea Farabini, Consigliere Divisione Calcio a 5 e delegato UEFA Futsal, il quale ha asserito che nel PNRR rientrando anche lo sport, ci sarà la possibbilità di usufruire di fondi per la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture polifunzionali, carenti nella nostra provincia e anche regione, che permetteranno ai giovani sportivi di avere punti di riferimento in tal senso nel proprio territorio. Spetterà ai comuni fare richiesta per beneficiare di questa opportunità. (Nina Velardo)