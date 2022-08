Calcio, l'Avv Francesco Oliverio si dimette da presidente della Bagnarese

Francesco Oliverio BAGNARA CALABRA - Si è dimesso nella mattinata di oggi da presidente della Bagnarese l'Avv. Francesco Oliverio. Nella lettera di dimissioni inviata al Sindaco di Bagnara Calabra, e al Consiglio di Amministrazione dell'A.C.D. Bagnarese, l'ormai ex Presidente parla di "motivi strettamente personali".

<<Con l'augurio - scrive l'Avv. Oliverio nella missiva di congedo - che la storia della gloriosa Bagnarese possa avere un futuro sempre più roseo>>. Dimissioni che arrivano in un momento in cui si sta cercando di riorganizzare la squadra per presentarsi al meglio all'imminente inizio del Campionato. La Bagnarese quest'anno parteciperà al Campionato Regionale di Prima Categoria "Girone D".

Red