CROTONE Giovanni Barilà, giovane portiere Bagnarese, vestirà la maglia rossoblu

Giovanni Barilà firma per il Crotone

Firma per l'FC Crotone Giovanni Barilà, giovane portiere di grandi prospettive, di Bagnara Calabra. Classe 2006 ex Vibonese Calcio, dopo un campionato disputato ad alti livelli nella Under 16 Nazionale Lega Pro approda all' FC CROTONE del Presidente Vrenna, pronto a difendere la porta dell' Under 17 nel campionato Nazionale Professionisti.