BAGNARA CALABRA Calcio, Mister Francesco Api nuovo allenatore della Bagnarese

Api - Dominici - Ramondino BAGNARA CALABRA – Francesco Api è l’allenatore che guiderà la Bagnarese per la prossima stagione. Già dieci anni di esperienza in panchina alle spalle per mister Api, classe ’81, che viene dalla Deliese dove, nel corso della stagione appena trascorsa, ha vinto il campionato di Prima Categoria.

Esperienza da calciatore fra le squadre del reggino, da allenatore ha all’attivo campionati vinti (San Giorgio, Ravagnese, Deliese) e scommesse vinte (San Roberto); «Ho sempre ottenuto i risultati richiesti dalle società – commenta Api, alla presentazione cui ha preso parte una delegazione della dirigenza della Bagnarese – spero di ripetermi a Bagnara, un’avventura che ho accettato col cuore in mano perché conosco l’ambiente calcistico che c’è. È un onore poter allenare a Bagnara». «Sappiamo di essere in ritardo rispetto alle altre – prosegue Api – sarà un campionato difficilissimo, ma il mio intento è quello, assieme alla società, di riportare entusiasmo a Bagnara e costruire qualcosa per divertirci, mettendo le basi per il futuro. Salvezza tranquilla quest’anno, ed iniziare a programmare per l’anno prossimo: bisogna creare un blocco per poi poter puntare in alto».

red