Calcio, Bagnarese: convocata per martedì 19 luglio l'assemblea generale dei soci 2022

logo bagnarese

L' A.C.D Bagnarese nel ringraziare i calciatori e lo staff tecnico, i tifosi, la cittadinanza, e gli sponsor per i contributi prestati a vario titolo, nel corso della stagione agonistica 2021/2022, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto convoca l'assemblea generale dei soci 2022 per il giorno 19 luglio 2022 alle ore 17.30 in prima convocazione, presso i locali della Sala consiliare del Comune di Bagnara Calabra, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: