Sporting Bagnara, tutti soddisfatti del lavoro svolto quest'anno

pent È stata una scommessa, la Società tutta e i mister sono contenti del lavoro svolto quest'anno, soprattutto dai ragazzi. Nonostante le difficoltà sono state formate, oltre alle squadre già presenti di libera maschile e libera femminile, anche l'under 15 e l'under 17.

Il lavoro è stato svolto seriamente, non senza tuttavia incontrare qualche difficoltà, ma il tutto è stato superato lavorando tutti insieme, ottenendo ottimi risultati, talora inaspettati, tutto frutto della grande passione che rende viva questa società e dall'amore dello sport che abbiamo sempre trasmesso ai ragazzi.

Le attività hanno riflettuto quella che dovrebbe essere la vera e propria anima, lo sport, che poi si declina in inclusione, nel rispetto di se stessi e degli altri, siano gli stessi compagni di squadra o gli avversari. I risultati inaspettati ci incoraggiano ad andare avanti e dare ai nostri giovani facoltà di scegliere lo sport che amano praticare, qualunque esso sia.

Spero che il nuovo delegato allo sport aiuti tutte le società ad operare e lavorare bene nella prospettiva di venire incontro ai nostri giovani, anche perché lo Sport è ricchezza, passione, sofferenza, altruismo e crescita, tutte peculiarità che i nostri ragazzi possono preferibilmente trovare nella pratica di una disciplina sportiva. Auguriamo ai nostri ragazzi di essere orgogliosi di loro stessi, quanto lo siamo noi di loro. I risultati ottenuti ci danno ragione in tutto e per tutto. Ad maiora semper.