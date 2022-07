Primi Calci Pro Bagnara campioni regionali ASC

primi calci campioni Praticò . Nella giornata di Sabato 2 Luglio presso il Centro Sportivo "La Pigna" di Lamezia Terme si è svolta la finalissima Regionale per l'assegnazione del Titolo di campioni regionali categoria primi calci (anno 2013/2014) a.c. 2021/2022 che ha visto incrociarsi i Campioni Provinciali del PRO BAGNARA e l'ASD Lamezia Terme. La partita molto intensa sin dalle prime fasi ha visto la vittoria del team di Bagnara, con un netto 3 a 0 grazie alla "doppietta" su calcio piazzato del giovane Cesare Tripodi con una rete per tempo, e con un gran gol al volo di Cristian

La squadra di Bagnara è scesa in campo con in porta Giuliano Favasole (miglior portiere) il duo difensivo Cesare Tripodi e Aldo Parrello (miglior difesa) con a centrocampo Francesco Caratozzolo e Vincenzo Carbone e in attacco con Antonio Musumeci. La partita giocata su ritmi alti sin dalle prime fasi, ha visto il primo tempo concludersi con il risultato di 1 a 0. Dopo l'intervallo la squadra, è rientrata in campo ancora più convinta della propria solidità e forza e riusciva con una "pennellata" su calcio piazzato del solito Tripodi a portarsi sul 2 a 0. Successivamente grazie anche ai cambi, con l'innesto in campo di Gabriele Cotroneo, Luca Ramondino, Cristian Praticò e Giuseppe Tripodi, la squadra continuava a macinare gioco e ad arrivare anche alla terza rete, che sanciva la degna conclusione di una cavalcata eccezionale iniziata nell'ottobre 2021 e conclusasi con ben 23 vittorie su 24 partite.

A fine partita la dirigenza tutta con i Mister Felice Cotroneo, Carmelo Tripodi, Andrea Papalia e Carmelo De Leo esprimevano la loro grande soddisfazione e condividevano la vittoria con tutti i ragazzi e con tutta la cittadinanza di Bagnara "esprimiamo la nostra grande soddisfazione per aver portato ancora una volta in alto il nome di Bagnara a livello calcistico regionale, il luogo dove meritiamo di stare da sempre, e convinti che tutte le realtà calcistiche locali, pur nelle difficoltà con le quali ci troviamo giornalmente a rapportarci, meritino tanta attenzione da parte delle istituzioni locali e non, nella speranza che tutto il movimento possa continuare a crescere, supportato anche da strutture adeguate e all'altezza delle ambizioni e delle qualità dei nostri ragazzi riconosciute ovunque in giro per la calabria, nella speranza che anche la nostra Bagnarese possa presto tornare dove merita di stare". Tutte le coppe conquistate dalla squadra sono esposte in vetrina presso la cartolibreria Demaio sul Corso Vittorio Emanuele a Bagnara Calabra.

Red