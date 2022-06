Pro Bagnara - Primi Calci campioni provinciali Campionati ASC Calabria

calc Nella giornata di domenica 19 giugno, si sono svolte al Centro Sportivo Reggio Village di Reggio Calabria le finali provinciali di tutte le categorie di calcio giovanile dei campionati ASC CALABRIA. La PRO BAGNARA era presente con le categorie PULCINI (2011/2012) che hanno perso la finale con il "CASTIGLIA" di Reggio Calabria e i PRIMI CALCI (2013/2014) che invece hanno giocato la FINALE per l'Assegnazione del titolo di CAMPIONI Provinciali con l'altra realtà calcistica bagnarese il "REAL BAGNARA" in una bellissima FINALE tutta a tinte biancoazzurre, che ha reso orgogliosi i tanti tifosi bagnaresi accorsi da Bagnara a Reggio Calabria.

I ragazzi del Mister Carmelo De Leo affiancato da Cotroneo Felice e Papalia Andrea e dal sempre presente accompagnatore Tripodi Carmelo, si sono aggiudicati una partita bellissima ed emozionante che ha visto coinvolto l'intero pubblico presente (tribune piene in ogni ordine di posto), non solo bagnarese. Occasioni da entrambi i lati per tutta la partita che fino a 3 minuti dal termine sullo 0 a 0, sembrava avviata ai calci di rigore, quando con un tiro al volo dal limite dell'area Praticò Cristian su azione di calcio d'angolo insaccava alle spalle dell'incolpevole portiere. Finiva cosi una finale meritata da entrambe le squadre, che deve far pensare a quanto il Calcio per i nostri giovani sia ancora una valvola di sfogo e di socialità, che non ha eguali, oltre che motivo di orgoglio da sempre dello Sport cittadino, provinciale, regionale e non solo.

Il Pro Bagnara con i suoi ragazzi: Il portiere Favasole Giuliano (miglior portiere del girone), il muro difensivo costituito da Tripodi Cesare e Parrello Aldo (miglior difesa Provinciale) con Cotroneo Gabriele, i centrocampisti Carbone Vincenzo e Caratozzolo Francesco e gli attaccanti Praticò Cristian e Musumeci Antonio, insieme a tutti gli altri non meno importanti Dominici Francesco, Ramondino Luca, Tripodi Giuseppe, Papalia Francesco, Colella Giusy, Siciliano Vincenzo, Bruzzese Francesco, giocherà adesso le FINALI REGIONALI, che si svolgeranno a Luglio in campo neutro.

Un campionato iniziato con l'unica e sola sconfitta registrata nell'intera annata 2021/2022 alla I^ giornata, prima di un ciclo di 21 vittorie consecutive che li ha portati ad aggiudicarsi il prestigioso titolo di Campioni Provinciali.

La dirigenza del Pro Bagnara ringrazia tutti i genitori e soprattutto i ragazzi ricordando che "in questo giorno di festa per la vittoria in FInale con i Primi CALCI (2013/2014) mi va anche di ricordare gli ottimi risultati ottenuti anche in tutte le altre categorie, con i Piccoli Campioni (2015/2016) che si sono fermati solo in semifinale provinciale dopo aver vinto a punteggio pieno il loro girone, i Pulcini (2011/2012) che hanno perso in finale dove erano arrivati senza nessuna sconfitta, e gli esordienti anche loro vincitori del rispettivo girone, siamo contenti di aver portato ancora una volta in alto il nome di Bagnara con il quale andremo ora ad affrontare con i ragazzi i vincitori delle altre province calabresi"

Bagnara tutta può essere orgogliosa dei suoi ragazzi e dei suoi bambini, che come i loro illustri predecessori degli anni e decenni precedenti, continuano a distinguersi, pur con tutte le difficoltà..., in questo meraviglioso sport che è il CALCIO, che ha visto la nostra cittadina essere sempre all'avanguardia nel territorio regionale e non solo.