PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Sconfitta Olimpia, ma è comunque festa

1 1 olimpia-digem 13062022L'Olimpia incappa nella prima sconfitta contro la Digem, ma poco importa. Una partita comunque poco utile ai fini della classifica delle biancazzurre, ormai matematicamente in Serie D, che diventa occasione per far giocare le più piccole o chi è stata meno presente. Peccato per le defezioni di capitan Fosca Vecchio, indisponibile, e di Sonia Montalto, alle prese con un fastidio al ginocchio. Primo set molto tirato che vede le padrone di casa vincere ai vantaggi e l'esordio in prima squadra della giovanissima Anna Minutolo, oltre al ritorno di Miriam Gioffrè.

Nel secondo set, dopo una prima fase punto a punto, le ospiti in maglia rossa si allontanano, vincendo il parziale. Nel terzo, le biancazzurre vanno sotto di tre, poi Giorgia Nassi, per oggi capitano, trascina le sue compagne alla vittoria del set. Quarto parziale con le ioniche che vanno decisamente avanti, meritandosi il tie break. Si va al cambio di campo sull'8-6 per il sestetto di coach Di Garbo, e finisce 15-7, ma è festa, al termine del match, per la D.

Olimpia Bagnara - Digem Volley 2-3 (26-24, 15-25, 25-20, 15-25, 7-15)

Olimpia Bagnara: A. Libro, Gioffrè, Iannì, Macrì, De Leo, A. Minutolo, Lopresti, De Marco, S. Minutolo, Nassi, F. Libro, Sarcina, Montalto. All: D. Corigliano /A. Versace

Digem Volley: D. Agostino, Cortale, Cavarra, Greco, M. Agostino, Antonucci, Amante. All: M. Di Garbo

Arbitro: Frisina di Delianuova

Click to enlarge image 1 1 olimpia-digem 13062022.JPG

Click to enlarge image DSC_0419 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0420 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0421 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0422 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0423 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0424 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0425 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0426 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0427 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0428 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0429 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0430 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0431 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0433 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0434 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0435 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0436 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0437 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0438 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0439 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0440 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0441 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0442 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0443 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0444 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0446 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0447 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0448 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0449 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0450 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0451 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0452 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0453 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0454 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0457 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0458 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0459 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0460 Copia Copia.JPG





http://www.costaviolanews.it/index.php/sport/27713-pallavolo-femm-prima-div-sconfitta-olimpia-ma-e-comunque-festa#sigProGalleria83ec158425 View the embedded image gallery online at:

Vincenzo Laurendi