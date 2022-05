Calcio a 5 Femminile, Ludovica Dominici convocata in Nazionale Under 19 per il raduno di Salsomaggiore

Ludovica Dominici Si è concluso ieri, 29 maggio, il secondo Raduno della Rappresentativa Area Sud svolto al Pala Gallo di Catanzaro. Tra le convocate di Mister Soldano la bagnarese Ludovica Dominici che quest’anno ha preso parte al campionato di Serie A2 con la Segato Women ma cresciuta tra le fila dello Sporting Bagnara.

Ludovica partirà con la Rappresentativa Area Sud giorno 30 Maggio alla volta di Salsomaggiore dove 1 e 2 Giugno si disputerà un torneo tra le rappresentative delle varie aree. Presenti i mister delle nazionali maggiori Mister Francesca Salvatore per la femminile e mister Massimiliano Bellarte per la maschile. A Ludovica il più grande in bocca al lupo per questa esperienza.