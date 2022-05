PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Olimpia, la D è tua

1 1 d olimpiaDoveva arrivare un punto, ne sono arrivati tre. Infatti, il sestetto di Gioiosa Ionica, Apocalisse, è stato sconfitto per 0-3 (15-25, 11-25, 21-25), aggiungendo quel che mancava per salire in Serie D. Un gruppo incredibilmente compatto, grazie anche all’esperienza di capitan Fosca Vecchio, del miglior opposto della categoria, Sonia Montalto, e del libero Anna Barillà, che hanno saputo confortare e rincuorare le più giovani nei momenti peggiori, unendo una squadra storicamente individualista e anarchica. I festeggiamenti verranno effettuati in occasione dell’ultima partita in casa, tra il calore dei suoi tifosi, per rispetto alla perdita successa a due delle atlete biancazzurre.

Classifica

Olimpia Bagnara 50 (17)

Asd School Volley Taurianova 37 (18)

L'antico Faro 35 (16)

Apocalisse 32 (17)

Pizzeria Ciccarelli Digem 29 (15)

Volley Frecce Azzurre 25 (16)

Ass.benedetto Mallamaci-cav Gallico 21 (14)

A.s.d. Volley Libertas Locri 21 (17)

Asd Pallavolo Palmi 12 (18)

Idraulica Iannizzi Jolly 5frondi 7 (18)

A.s.d. Volley Insieme Rc 4 (16)

Vincenzo Laurendi