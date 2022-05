PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Battuta Cinquefrondi, D a un punto

1 1 olimpia-cinquefrondi 22052022Vittoria per 3-0 per il sestetto del duo Corigliano/Versace, che vede la promozione in Serie D a un solo passo. Si parte punto a punto, grazie ai tre attacchi di Pronestì da una parte e l’ace di Calabrò dall’altra. Per le ospiti vanno a segno Melara, Nicolò e Barreca (punto e ace), ma l’Olimpia se ne va decisamente, giungendo al 18-9 grazie a quattro punti e un muro di Montalto, un ace di Bagnato, un punto di Vecchio e Velardi, un ace di Sarcina. Le ragazze di coach Remo provano a restare in corsa con due punti di Pronestì, ma un attacco deciso di Bagnato prima e un morbidissimo tocco sottorete di Vecchio conducono al 24-12.

Un errore in attacco decreterà la vittoria bagnarese del primo set. Nel secondo, si parte 3-2 per le biancazzurre con un punto di Montalto, per le cinquefrondesi due punti di Pronestì. Dopo un altro punto della numero 10 ospite, l’Olimpia fugge nuovamente sul 18-6: punto e due battute vincenti di Velardi, muro e ace di Vecchio, due punti e due battute vincenti per F.Libro, un ace e punto di Calabrò. Lento recupero delle ospiti con un punto di Pronestì e uno di Orecchio, ma c’è l’ace di Vecchio, i punti di Montalto e Furci per il 24-13. Il set lo chiude il capitano, dalla linea di battuta, per il 2-0. Il terzo set parte ancora punto a punto, grazie al punto e al muro di Pronestì da una parte, l’attacco di Montalto dall’altra. Dopo altri due punti della numero 5 bagnarese e uno di Bagnato, sono le ospiti ad allontanarsi sul 12-15 con due attacchi e un ace di Barreca. Bagnato sale in cattedra con quattro aces, di cui tre di fila, con punto di Montalto e uno di Sarcina. Dopo il punto di Orecchio, l’Olimpia allunga, e c’è spazio per le giovanissime De Leo e Macrì, la quale va anche a segno dalla linea di battuta. Montalto e Bagnato conducono al 24-19. Sembra finita, ma Pronestì non vuole arrendersi e punisce per due volte con due aces. Lo scontro tra numeri 10 viene però vinto da Bagnato, che dopo uno scambio lunghissimo, mette a terra con violenza il punto della vittoria. Venerdì a Reggio l’appuntamento con, chissà, quel punto che manca. Verso l’Eldorado.

Olimpia Bagnara - Idraulica Iannizzi Cinquefrondi 3-0 (25-12, 25-13, 25-23)

Olimpia Bagnara: Iannì, Macrì, De Leo, Lopresti, Minutolo, Montalto, Bagnato, A. Libro, Calabró, Vecchio, F. Libro, Sarcina, Furci, Velardi. All: D. Corigliano /A. Versace

Idraulica Iannizzi Cinquefrondi: Raffa, Nicolò, Pronestì, Mileto, Orecchio, Barreca, Melara. All: P. Remo

Arbitro: Frisina di Delianuova

Vincenzo Laurendi