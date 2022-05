Calcio a 5 femminile: Ludovica Dominici, Denise Alessi e Laura Cimarosa convocate in nazionale. La soddisfazione dello Sporting Bagnara

Ludovica - Denise - Mariagrazia "Orgogliosa di voi, di tutti i sacrifici fatti, delle lacrime versate, delle gioie ottenute e delle difficoltà superate, nonostante la giovane età. Vi ho conosciute bambine e vi ritrovo già grandi anche se pensò che per voi gli anni passano davvero lentamente o forse sono io che invecchio più velocemente.

La passione e la costanza non è una cosa che si acquisisce in pochi mesi, ma voi ve la portate dietro da sempre. Quello che mi sento di dirvi è brave, per la prima volta in pubblico, perché ci avete sempre creduto, ma ricordatevi che la vittoria più bella è sempre quella che deve ancora arrivare. Non sarete mai sole". Con queste parole Martina Cacciola saluta la convocazione in Nazionale Under 19 di Ludovica Dominici, Denise Alessi e Laura Cimarosa. Le tre giovani calciatrici giocano adesso nella Segato Women, ma sono cresciute nello Sporting Bagnara seguite con grande cura e professionalità da tutto lo staff.

Anche la Dirigenza e i tecnici del Calcio a 5 Femminile esprimono grande soddisfazione per i risultati raggiunti da Ludovica, Denise e Laura, e ricordano quando, bambine, hanno cominciato a giocare a calcio. L'augurio è che possano sempre più ottenere grandi risultati.

Red