PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. L'Olimpia arranca ma vince, D sempre più vicina

1 1 olimpia-locri 15052022Le biancazzurre vincono dopo una partita giocata maluccio, forse anche a causa della stanchezza fisica e mentale causata dal fatto che in 11 giorni, le ragazze del duo Corigliano/Versace ha giocato 5 partite, l’ultima questo venerdì a Palmi vincendo 3-0. Il primo set parte benissimo con il 6-0 firmato dai due aces di De Marco. Il sestetto di mister Mesiti prova a risollevarsi con i punti di Macrì, Alessi, Lombardo e Bellisario, ma dall’altra parte c’è la risposta di Bagnato (2 punti e due aces), Vecchio, Lopresti e Montalto, tutte autrici di una battuta vincente, per il 17-8.

I mister effettuano dei cambi dando spazio alle più giovani, le ospiti ne approfittano per avvicinarsi: a segno Bellisario e Macrì con un attacco e un ace a testa, Abagnale due volte a segno sottorete, Marrazzo tre punti. Le bagnaresi rispondono con la battuta vincente di Lopresti e il punto di Bagnato. Ancora Bellisario prova a dare speranza alle locresi, ma Bagnato, con un attacco poderoso, chiude il primo set. Il secondo set parte 3-1 coi punti di Vecchio e De Marco (ace) , poi le sopirti pareggiano sul 6-6 grazie al’ace di Abagnale, i punti di Alessi e Lombardo. Si continua sul punto a punto, fino al 16 pari: da una parte un ace e un punto per Montalto, ace per Bagnato e punto di Vecchio, dall’altra ace di Abagnale e punto di Macrì. L’Olimpia va a segno con un ace di Calabrò e un punto di Velardi, ma le ragazze di Mesiti ribaltano la situazione: Bellisario è vincente sia sottorete che dalla linea di battuta, poi tocca a Macrì mettere a terra il punto del 22-24. La stessa numero 23 locrese chiuderà il set per il pareggio. Il terzo parziale paqrte sul 5-2 per l’Olimpia: per le ospiti Macrì e Lombardo, per le padrone di casa Montalto, Lopresti (ace) e Bagnato. Le ospiti non si arrendono e si portano sul 7 pari grazie a Lombardo, Abagnale e due aces di Alessi. Poi, l’Olimpia ingrana la marcia e si porta sul 17-10: due punti di Montalto e uno di Vecchio per le biancazzurre, ace di Custureri, punto di Abagnale e Macrì per le ospiti. Muro e punto di Bellisario, due punti per Abagnale, uno di Alessi e uno per Lombardo, ma le bagnaresi si allontanano fino al 24-17 grazie a Vecchio, Bagnato (2 punti) e il muro di Calabrò. Il set verrà chiuso da Furci con un attacco dalla destra. Quarto set che, dopo il 4.-1 iniziale firmato da tre aces di Bagnato e un punto di Abagnale, torna in parità: 13-13, grazie a due aces di Alessi, uno di Bellisario, i punti di Lombardo e Macrì da un lato, ace e punto di Furci, ace di Montalto e punto di De Marco dall’altro. Il set è sempre in bilico, con continui sorpassi, poi è l’Olimpia ad arrivare al 24-22: le locresi colpiscono con un ace di Lombardo e uno di Macrì, muro di Bellisario, punto per Marrazzo e Alessi. Le bagnaresi vanno a segno con tre aces di Bagnato, un punto per Vecchio, Montalto e Furci. Montalto la chiuderà definitivamente. Sono altri tre punti in cascina. E lo scatto di categoria è sempre più vicino.

Olimpia Bagnara - ASD Volley Libertas Locri 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-22)

Olimpia Bagnara: D'Aspromonte, Lopresti, De Marco, Minutolo, Barillà, Montalto, F. Bagnato, Iannì, Calabró, Nassi, Vecchio, Furci, Velardi. All: D. Corigliano /A. Versace

ASD Volley Libertas Locri: Alessi, Custureri, Cantarelli, Bellisario, Girovasi, Marrazzo, Barranca, Macrì, Abagnale, Lombardo, Romeo. All:F. Mesiti

Arbitro: Giordano da Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi

