PENTACALCIO MASCH.UNDER 15 La Fc Raimond in finale

1 1 fc raimond u15 12052022 I ragazzi della Raimond Fc U.15 staccano il pass per la finale battendo i ragazzi del Casignana per 4-2. A sbloccare la gara ci pensa Bruno Gioffrè . Subito dopo a portare la Raimond a più due dagli avversari ci pensa il capitano Daniel Petricci che con un tiro dalla distanza riesce a mettere il pallone dentro la porta. I ragazzi della Raimond però subiscono l'attacco degli avversari e tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo si fanno recuperare e il risultato torna in parità.

La Raimond non riesce a riprendere le redini della gara ma a salvare il risultato ci pensa il difensore Rocco Demaio e nel finale con due contropiedi letali, Andrea Ramondino prima e Bruno Gioffrè poi, si portano in vantaggio allo scadere del secondo tempo. Al termine della gara i ragazzi esplodono di gioia e sono già carichi per la loro prima finale.

