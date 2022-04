Basket Under 13: Importante vittoria per Bagnara, che batte la Lumaka 56 a 42

und 13 bagnara basketBellissima partita nei giorni scorsi a Bagnara Calabra, e nonostante il primo vero caldo le 2 giovanissime compagini non hanno risparmiato energie ed intensità. La partita è risultata subito equilibrata e si è giocata possesso su possesso fino al terzo quarto quando i padroni di casa hanno iniziato a recuperare qualche palla in più ed a concretizzare in contropiede. Ottimi spunti su entrambi i lati con in evidenza Mollica e Squillace da una parte e Ripepi e Cama dall’altra.

Grande soddisfazione per i dirigenti, coach, e genitori dei giovani atleti per l'impegno ed i risultati raggiunti dalla squadra. Altre sfide attendono questo gruppo, ma la compatezza, l'unità e la voglia di crescere farà raggiungere grandi risultati a tutto il movimentio cestistico bagnarese.

Bagnara – Lumaka 56 – 42 (15-14, 8-10, 16-7, 17-11)

Bagnara: Ramondino, Fedele 4, Guglielmo 2, Mollica (k) 27, Micalizzi 2, Caratozzolo 2, Di Stefano 3, Romeo 2, Squillace 4, Gramuglia 5, Bagnato, Gioffrè 6. All. Russo A, Ass. Pirrotta R. Lumaka: Aricò 4, Falcone 4, Messina 4, Cama 12, Marino 2, Lupis 2, Ripepi 12, Borzacchiello, Viola 2, Fagà, Triolo (k), Mafrica. All. Laganà L.