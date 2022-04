PENTACALCIO MASCHILE La Fc Raimond stacca il biglietto per la semifinale

1 1 fc raimond 23042022Ancora una volta la FC Raimond si dimostra una grande squadra ottenendo il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali. Nonostante l’atmosfera non fosse a favore dei ragazzi, riescono ad entrare in campo con la mentalità giusta ed a eseguire un primo tempo da protagonisti grazie alla tripletta di Cimarosa e le reti di Guglielmo e Zagari, concludendo con il risultato di 5-2.

Il secondo tempo è tutta un’altra storia con i padroni di casa che spingono cercando di recuperare i gol di svantaggio mettendo in difficoltà i nostri ragazzi, che dopo molta sofferenza riescono a portare lo stesso la qualificazione nonostante il risultato finale di 5-5, avendo vinto 7-5 nella partita di andata. Ottima prestazione dei ragazzi guidati dal mister Raimondo Cacciola, che non mollano un pallone, lottano su ogni contrasto e nonostante tutto riescono sempre a rimanere concentrati. Ora è importante continuare ad allenarsi per preparare al meglio la semifinale che aspetta i nostri ragazzi.

