PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Olimpia ancora vincente

1 1 olimpia-palmi 15042022La marcia della capolista non si arresta nemmeno di fronte alle “cugine” di Palmi, battute con un secco 3-0. Si parte con uno splendido parziale di 10-0, firmato da due attacchi di Nassi, due di Montalto e due aces di capitan Vecchio. Ciullo e Viola fermano momentaneamente l’onda biancazzurra, che ricomincia a travolgere con l’ace di Montalto, l’ace e i due attacchi di Nassi, che valgono il 18-6. Ace per Viola, ma le biancazzurre si portano sul 24-10 grazie a Bagnato, Iaria e la giovanissima esordiente Macrì, festeggiata come se avesse firmato il punto decisivo di una finale.

Ciullo colpisce, poi un errore in battuta decreta la vittoria bagnarese del primo set. Nel secondo si parte con l’ace di Musicò, subito superato da due punti e un muro di Nassi, oltre al muro di Vecchio. Ace e due punti per Arlotta, ace per Ciullo, dall’altra parte Nassi va a segno, così come Vecchio che poi colpisce dalla linea di battuta, per il 16-9. Timida reazione palmese con l’ace di Arlotta, Nassi colpisce per due volte dalla linea di battuta, oltre a Calabrò e Vecchio, per il 24-13. La stessa numero 17, con una battuta energica, chiude anche il secondo set. Nel terzo set l’Olimpia sembra partire meglio col 2-0 firmato da Nassi, poi c’è il recupero ospite con l’ace di Ciullo, due attacchi di Arlotta e uno di Princi per il 9-9, mentre per le bagnaresi ci sono i due punti di Calabrò (ace e attacco centrale), Nassi e Bagnato. Montalto ricomincia a colpire con quattro punti (due aces e due attacchi), dall’altro lato della rete solo l’ace dei Arlotta. Le bagnaresi vogliono chiudere la contesa al più presto, così si affidano alle due battute vincenti di F.Libro, dall’altra parte solo Fiorino. La chiuderà Iaria dalla linea di battuta. Adesso, sognare è più che lecito, visto il primo posto con una partita in meno.

Olimpia Bagnara - ASD Pallavolo Palmi 3-0 (25-11, 25-13, 25-16)

Olimpia Bagnara: De Marco, Montalto, Bagnato, Macrì, Calabró, Nassi, Vecchio, F. Libro, Sarcina, Iaria, A. Libro, Lopresti. All: A. Versace

ASD Pallavolo Palmi: Princi, Ciullo, Fiorino, Arlotta, Fazio, Musicó, Viola, Cannizzaro. All:F. Trentinelli

Arbitri: Frisina/Crucitti

Vincenzo Laurendi