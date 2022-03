PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Olimpia, colpo esterno a Marina di Gioiosa

1 1 ball volleyIl sestetto biancazzurro non si ferma e sconfigge con un bel 3-0 la Pizzeria Ciccarelli Digem di Marina di Gioiosa. Primo set stravinto 25-13, nel secondo un po’ di deconcentrazione per il 25-22, il terzo viene vinto 25-17. L’Olimpia è seconda in classifica, ma con un match in meno.

Classifica

20 ASD School Volley Taurianova (7g)

18 Zefiro Olimpia Bagnara (6g)

11 Pizzeria Ciccarelli Digem (6g)

8 Ass.B.Mallamaci-Cav Gallico, Volley Frecce Azzurre (6g)

6 L’Antico Faro (4g), Apocalisse (5g), ASD Pallavolo Palmi (5g), ASD Volley Libertas Locri (7g)

4 Volley Insieme RC (6g)

3 Idraulica Iannizzi Jolly 5Frondi (6g)

Vincenzo Laurendi