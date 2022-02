PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. Vittoria casalinga per l’Olimpia

1 1 bagnaraolimpia-cav gallico 27022022Bella vittoria per il sestetto del duo Corigliano/Versace, che batte con un perentorio 3-0 l’Ass.B.Mallamace/Cav Gallico. Parte fortissimo la squadra di casa, col 5-0 firmato da Nassi, a segno due volte, Vecchio e il muro di Calabrò. Le ospiti reagiscono con l’ace di Neri e il punto di Leonardi, ma le biancazzurre si allontanano con tre aces di Calabrò, due di Vecchio e il punto di Velardi fin o al 18-7. Recupero delle ragazze di coach Pugliatti con due aces di Leonardi, uno di Neri più un attacco, due punti di M.T.Gatto, uno di M.Gatto e uno di Scibilia, ma due battute vincenti di Giacco conducono al 24-16.

Un errore in attacco consentirà alle padrone di casa di conquistare il primo parziale. Nel secondo set, padrone di casa avanti per 2-0 grazie alla battuta vincente di De Marco, poi le ospiti provano a recuperare con un ace di Neri, uno di Barreca, due punti di Leonardi e uno di M.Gatto, ma le bagnaresi non stanno a guardare e vanno a segno grazie ai due aces e punto di Calabrò, l’ace di Bagnato e i due punti di Nassi. Leggera flessione biancazzurra, il sestetto di Pugliatti si fa sotto con tre punti di M.Gatto, ace e punto di Leonardi e punto di Neri, ma Nassi colpisce quattro volte, due sottorete e due dalla linea di battuta: 24-19. Ci penserà Bagnato con un attacco di prepotenza a regalare alle compagne anche il secondo set. Nel terzo si parte sul 4-2, frutto di tanti errori e il punto di M.Gatto, e dopo i punti di Scibilia e Cuzzocrea, le ragazze con la sirena al petto si scatenano: Nassi va a segno quattro volte, due aces e un punto per Sarcina, ace e punto di Bagnato e punto di Vecchio, siamo sul 18-5. M.Gatto non vuole arrendersi, ma Giacco, Libro e Lopresti (ace) portano l’Olimpia sul 24-7. Ultima resistenza da parte di Leonardi, ma capitan Vecchio la chiude definitivamente, decretando la fine del match e i tre punti per l’Olimpia, prima a punteggio pieno.

Olimpia Bagnara - Ass. B. Mallamaci/Cav Gallico (25-17, 25-20, 25-8)

Olimpia Bagnara: De Marco, Minutolo, Bagnato, Giacco, Calabró, Nassi, Vecchio, Libro, Lopresti, Sarcina, Velardi, Germanó, Barillà, Iannì. All: D. Corigliano /A. Versace

Ass. B. Mallamaci/Cav. Gallico: Scibilia, Feno, Leonardi, M. T. Gatto, Giamboi, Barreca, M. Gatto, Cuzzocrea, Neri. All: F. Pugliatti

Arbitro: Crea di Reggio Calabria

Vincenzo Laurendi