PALLAVOLO MASCHILE UNDER 17 Biancazzurri sconfitti da Taurianova

1 1 bagnaravirtus u17-taurianova 24022022I ragazzi dell’Under 17 allenati da mister Parisio escono sconfitti dalla disfida contro i pari età di Taurianova. Partono fortissimo gli ospiti con un secco 6-0 grazie a 4 aces di Sciocchetti e un abile “mani-fuori” sul muriìo di Taccone. I padroni di casa vanno a segno due volte con Velardo, ma i taurianovesi non stanno a guardare e si portano sull’11-19 grazie a due punti di Taccone, due aces di Meduri, punto ed ace di D.Cannatà, punto ed ace di Giovinazzo e due di Sciocchetti. Ancora Velardo a segno, i biancorossi con Marazzita per il 13-24.

Va a punto Canfora, ma il muro di Marazzita chiude il primo set. Secondo set che parte con lo 0-4 ospite: due aces di Giovinazzo e punto di Taccone. Tre aces di Meduri, uno di D.Cannatà, due punti di Sciopcchetti e uno di Taccone conducono al 5-18. Ace di Vizzari e punto di Fiorillo, dall’altra parte vanno a segno D.Cannatà, Giovinazzo e Sciocchetti dalla linea di battuta. Ancora il numero 29, con un ace, porta i suoi sul 2-0. Nel terzo set mister Idone prova molte seconde linee, e la partita si equilibra. Dopo lo 0-4 iniziale firmato da Sciocchetti, D.Cannatà e Panuccio a muro, i biancazzurri vanno sul 5 pari grazie a due aces di Velardo e un punto di Foti. Taccone va a segno due volte, poi tre punti di Giovinazzo, ace e punto di Siocchetti, punto per Masso, ma i bagnaresi si mantengono vicini con i punti di Fiorillo, Canfora, Vizzari e Foti. E qui i bagnaresi cedono, mentre Panuccio (ace) e Sciocchetti conducono al 16-24. Un errore in attacco chiuderà il match. Considerando che molti dei ragazzi hanno pochissimi mesi di pallavolo sulle spalle, frenati anche dalla pandemia, per il sestetto di Parisio di è trattata di una buona prova contro avversari nettamente più avanti come esperienza, e ci sono buone basi per il futuro.

Virtus Bagnara - ASD School Volley Taurianova 0-3 (14-25, 11-25, 16-25)

Virtus Bagnara: Canfora, Fedele, Fiorillo, Foti, Gioffrè, Velardo, Vizzari. All:A. Parisio

ASD School Volley Taurianova: D.Cannatà, S.Cannatà, Panuccio, Giovinazzo, Greco, Masso, Marazzita, Meduri, Sciocchetti, Taccone, Votano. All: E.Idone.

Vincenzo Laurendi