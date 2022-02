PALLAVOLO FEMM. UNDER 18 Nuova sconfitta per le biancazzurrine

1 1 olimpia u18-pall.jonica 2402022Le ragazze allenate da coach Versace escono battute dal match contro il sestetto della Pallavolo Jonica. Primo set con le ragazze di coach Greco in vantaggio per 2-0 grazie al punto di Di Lonardo. Punto ed ace per Furci, ace di Velardi, ma le joniche rispondono con la battuta vincente di Ruso e il punto firmato da Di Lonardo. Due aces e un attacco per Furci, un attacco di Velardi, ma dall'altra parte ci sono i punti di Ruso e Di Lonardo che portano al 18-14. Punto ed ace di Giacco, muro di Sarcina, ma le joniche vanno a segno con Ruso (due battute vincenti) e Bolognino (un ace), oltre alla solita Di Lonardo: 24-17.

Il muro di Sarcina prova a ridare speranza, ma un errore in difesa regala il primo set al sestetto di mister Greco. Il secondo set è bellissimo, e finirà ai vantaggi. Parte dal 5-3 delle joniche: un ace di Di Lonardo e uno di M. Bagnato per le biancazzurrine. Un punto e un ace di Velardi, poi un punto di Sarcina, dall'altra parte c'è Ruso per il 6 pari. Ace di Bolognino, ace di Giacco e punto di Velardi, 9 pari. Le joniche si staccano con due punti di Di Lonardo (ace e punto) e uno di Ruso, per le bagnaresi solo Furci, siamo sul 18-13. Nuovo recupero biancazzurro con un ace di Giacco e quattro di Lopresti per il 20 pari. Solo Sarcina per le biancazzurrine, due volte Di Lonardo a segno per il 24-22, sembra finita. Furci pareggia, portando le sue compagne ai vantaggi, ace di Libro e ancora Furci per il 26-24 e il pareggio sul computo dei set. Il terzo set parte punto a punto, con gli attacchi di M. Bagnato e Ruso. Poi le ragazze di greco scappano via, fino al 18-11: punti di Sarcina, Velardi e M. Bagnato, oltre a punto e ace di Giacco, dall'altra parte due attacchi e tre aces di Ruso, un ace per Montagna, punti per Commisso e Gio. Rodinó. Un ace per Lopresti, due per Giacco, muro di Furci e attacco di Sarcina, ma le joniche si portano sul 24-18 con Di Lonardo. Sarcina prova a mantenere la sua squadra sulla linea di galleggiamento, ma un errore difensivo decreta il 2-1 per le sidernesi. Nel quarto set le biancazzurrine cedono già dall'inizio: 4-0 firmato da due aces e un attacco di Di Lonardo, poi Velardi e Sarcina vanno a segno, ma ci sono tanti errori, oltre a due aces e un punto di Ruso e uno di Leone, oltre a quello di Gio. Rodinó: 17-4. Lenta risalita con due aces e un punto di Libro, oltre a Sarcina, ma ci sono tre punti e un ace per Di Lonardo, oltre a quello di Ruso per il 24-8. Dalla linea di battuta, Di Lonardo chiude la contesa.

Pallavolo Jonica - Olimpia Bagnara 3-1 (25-18, 24-26, 25-20, 25-8)

Pallavolo Jonica: Bolognino, Montagna, Commisso, Gia.Rodinó, Gio.Rodinó, Leone, S.Rodinó, Ruso, Di Lonardo. All:G. Greco

Olimpia Bagnara: M. Bagnato, F. Bagnato, Furci, Germanó, Giacco, Libro, Iannì, Lopresti, Minutolo, Sarcina, Velardi. All: A. Versace

Arbitro: Corda di Reggio Calabria

